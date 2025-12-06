متفحمة بالكامل.. تفاصيل العثور على جثة مُسن في شربين بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

عُثر على جثة مُسن في العقد السابع من عمره متفحمة بعزبة الدق التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك نتيجة اندلاع حريق داخل مسكنه، مع وجود اشتباه بوجود شبهة جنائية وراء الواقعة. وتم إيداع الجثمان مستشفى شربين المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من أهالي قرية عزبة الدق، بالعثور على المسن في حالة تفحم داخل مسكنه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم أحمد عوض صبري، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة تعود للسيد فريد جابر كبشة، 70 عامًا، ومقيم ذات القرية، وكانت في حالة تفحم تام نتيجة اشعال النيران، مع وجود آثار احتراق واضحة داخل المسكن.

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث، مع الاشتباه بوجود شبهة جنائية، والعمل على ضبط مرتكبيها ومعرفة أسباب ودوافع الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.