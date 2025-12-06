هل يجوز أداء النوافل جالساً على الكرسي؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بما إذا كان يجوز أداء صلوات النوافل، مثل صلاة الضحى أو الشفع والوتر، جالساً على الكرسي بدلاً من القيام.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن صلاة النوافل لا يشترط فيها القيام، فيجوز للقادر على القيام أن يصلي النوافل جالساً، مع الركوع والسجود، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد"، وبذلك فإن من يصلي النوافل جالساً مع القدرة على القيام ينال نصف الأجر.

وأضاف أنه من الأفضل أن تُؤدى النوافل جالساً على الأرض، بحيث يكون الركوع والسجود بشكل مباشر على الأرض، أما الصلاة جالساً على الكرسي بالايماء فقط، فالأفضل تجنب ذلك.

ونصح عبد العظيم بأنه ينبغي التمييز بين صلاة الفرض وصلاة النفل، فصلاة الفرض لا تجوز جالساً مع القدرة على القيام، أما النوافل فالأمر فيها أيسر، مع مراعاة الأفضلية.

اقرأ ايضًا:

أمين الفتوى يوضح حكم تصوير القبر ونشره على وسائل التواصل: جائز بشرط

أمين الفتوى: 3 شروط لتعدد الزوجات والعدل الشرعي لا يشمل المشاعر القلبية

ما نصاب زكاة المال بالعملة المصرية؟.. الإفتاء توضح

مظهر شاهين يهاجم مؤلف الست: تطاولك مرفوض.. تحدث باحترام