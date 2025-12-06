ضمن "حياة كريمة".. قافلة "الصليبة" تخدم 771 مواطنًا في سمالوط (صور)

بعد صراع مع المرض.. حزن بأشمون عقب وفاة طبيب مسالك شهير بالمنوفية (صور)

المنيا - جمال محمد:

نظّمت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية موسعة بقرية الصليبة التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومي 3 و4 ديسمبر 2025، لتقديم الكشف والعلاج المجاني للمواطنين.



يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الخدمات الصحية بالمناطق النائية، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن القافلة قدّمت خدماتها لـ 771 مواطنًا من أهالي القرية، شملت الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة مجانًا.

وأضافت الدكتورة وفاء عادل أن القافلة شملت حزمة من الخدمات التشخيصية والوقائية، حيث تم إجراء 62 تحليل دم، و35 تحليل بول وبراز، و14 حالة موجات صوتية (سونار)، و9 حالات أشعة سينية، بالإضافة إلى تنفيذ 6 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 97 مواطنًا.

كما تم إجراء الكشف المبكر للضغط والسكر لـ 58 مواطنًا، وتحويل 7 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج المتخصص.

واختتمت الدكتورة وفاء بأن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ القوافل الطبية ضمن خطة شاملة تهدف إلى وصول الخدمات الصحية المجانية إلى مختلف القرى الأكثر احتياجًا، دعمًا لمبادرة "حياة كريمة" وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.