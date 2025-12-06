العثور على جثة مُسن طافية بترعة البحر الصغير في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

عثر أهالي قرية ميت السودان التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على جثة شخص في العقد السادس من عمره طافية بمياه ترعة البحر الصغير، وتم انتشال الجثمان والتواصل مع أهله.

وتلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة البحر الصغير أمام قرية ميت السودان.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثمان.

وأكّد الأهالي أن الجثة تعود للسيد فاروق خلف ربيع، 60 عامًا، ومقيم قرية ميت الحلوج مركز دكرنس.

جرى استدعاء أهلية المتوفى وسؤالهم، وإيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتوصل إلى حقيقة الواقعة.