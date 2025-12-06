معادلة رقم أسطورة فرنسا.. ماذا ينتظر محمد صلاح ضد ليدز؟

يتطلع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لاستعادة مستواه أمام خصمه المفضل، عندما يحل الريدز ضيفا على ليدز يونايتد، في السابعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

ووفقا لموقع "أوبتا" للإحصائيات، سجل محمد صلاح 9 أهداف في 6 مباريات ضد ليدز بالدوري الإنجليزي، ولا يتفوق عليه سوى آلان شيرار (20 هدفًا) وتييري هنري (10 أهداف)، وهكذا، يمكن أن يتساوى محمد صلاح مع أسطورة منتخب فرنسا تييري هنري، مساء اليوم.

وعلى الرغم من معاناته هذا الموسم، لا يزال صلاح اللاعب الأكثر صناعة للفرص في ليفربول؛ إذ أنه صنع 28 فرصة للتسجيل لزملائه هذا الموسم، متقدمًا على كودي جاكبو (25)، دومينيك سوبوسلاي (24)، وفلوريان فيرتز (20).

