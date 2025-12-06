وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يترأس جولة لتطوير مستشفى تمي الأمديد (صور)

بعد صراع مع المرض.. حزن بأشمون عقب وفاة طبيب مسالك شهير بالمنوفية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور السيد فاروق، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي، يرافقه الدكتور أسامة عباس، مدير إدارة المستشفيات، مستشفى تمي الأمديد لمتابعة تنفيذ ملاحظات وكيل الوزارة خلال مروره السابق على المستشفى.

وشهدت الجولة استعراض ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية، حيث تم تفعيل غرفة الترياج ورفع كفاءتها لضمان سرعة استقبال الحالات.

كما جرى زيادة غرف الملاحظة وتحسين بيئة العمل بإنشاء غرفة مخصصة للأطباء، إلى جانب تركيب لوحات إرشادية جديدة لكل غرف الاستقبال والعيادات الخارجية بعد إزالة كافة الملصقات القديمة.

وتابعت اللجنة استبدال الشازلونجات داخل غرف الملاحظة بأسِرّة مناسبة لحالات المرضى، إلى جانب تعتيم زجاج غرفة الجراحة لضمان الخصوصية وإجراءات الأمان، فضلًا عن توفير جميع الأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي، وتأمين فصيلة دم O سالب للحالات الطارئة.

كما شملت الأعمال إعادة طلاء بوابات المستشفى لتحسين المظهر العام لمداخلها.

