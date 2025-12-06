بعد صراع مع المرض.. حزن بأشمون عقب وفاة طبيب مسالك شهير بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّم الحزن، اليوم السبت، على أهالي أشمون ومحافظة المنوفية، بعد وفاة الدكتور مصطفى محمد مصطفى البكل، استشاري المسالك البولية وأمراض الذكورة بمستشفى أشمون العام، عقب معاناة مع المرض، وسط حالة كبيرة من الدعاء والرثاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أسرة الفقيد تشييع جثمانه اليوم عقب صلاة الظهر من المركز الإسلامي بمسقط رأسه قرية شنشور بأشمون.

ونعت شقيقته، الدكتورة أميرة البكل، أخاها بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن ألم الفقد ولحظة الوداع، قائلة: "والله يا رب لو قد كده عشر مرات أنا راضية، إنما الصبر عند أول المصيبة، ولا أقول إلا الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. درش اتوفى خلاص، أخويا وحبيبي د. مصطفى البكل.. مفيش وجع تاني ولا مستشفيات تاني.. خلاص هترتاح يا بابا.. يوم جمعة أجمل يوم.. الله يرحمك يا حبيبي، سلّم لي على بابا، هتوحشوني أوي.. ربنا يقوّيني بقى يا درش".

ونعت الإدارة الصحية بأشمون الطبيب الراحل، مؤكدة أنه كان مثالًا للأخلاق والالتزام وخدمة المرضى، وأن رحيله يمثل خسارة كبيرة للمنظومة الصحية بالمركز.

جاء في بيان الإدارة الصحية بأشمون: "لقد فقدت المنظومة الصحية واحدًا من أبنائها المخلصين، صاحب الخلق الرفيع والجهد الدؤوب، وترك الفقيد بصمة طيبة في نفوس زملائه والمتعاملين معه.. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

كما تقدم مستشفى أشمون العام بنعي رسمي بدأ بالدعاء: "اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرًا منها"، سائلين الله أن يرحم الفقيد وأن يلهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان".