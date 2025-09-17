محافظ بورسعيد يفتتح مسجد وحضانة "أولاد ذوات" بمدينة "سلام مصر" - صور

من سكب الجاز على "عيش الناس" في طحلة بردين؟

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، حضانة ومسجد بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، كما عدد من المشروعات الخدمية المرافق الحيوية بالمدينة.

وتفقد المحافظ حضانة "أولاد ذوات" عقب افتتاحها، والتي تعتبر إحدى مشروعات جمعية حياة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، حيث أطلع على الفصول الدراسية واطمأن على جاهزيتها لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأبناء المدينة، كما افتتح مسجد النور التابع لمديرية الأوقاف، والذي يأتي في إطار توفير أماكن مهيأة لأداء الشعائر الدينية لسكان مدينة سلام مصر.

كما تفقد محافظ بورسعيد مركز شباب المدينة والملاعب، وتابع الأنشطة والخدمات المقدمة، مؤكدا على أهمية دعم المركز وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتعزيز دوره في خدمة شباب وأهالي مدينة سلام مصر.