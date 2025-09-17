إعلان

بالصور- الوادي الجديد تستعد لمهرجان التمور

04:31 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    محافظ الوادي الجديد يتفقد أرض المعارض بالخارجة (4)
    محافظ الوادي الجديد يتفقد أرض المعارض بالخارجة (2)
    محافظ الوادي الجديد يتفقد أرض المعارض بالخارجة (1)
الوادي الجديد – محمد الباريسي:


بدأت محافظة الوادي الجديد، استعداداتها لتنظيم مهرجان التمور أو معرض الوادي الجديد الزراعي، أكتوبر المقبل، تزامنا مع موسم حصاد البلح والعيد القومي للمحافظة في 3 أكتوبر من كل عام.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمراجعة موقف التجهيزات اللوجيستية ورفع كفاءة الخدمات الموجودة بموقع أرض المعارض بحي " الأمل " بمدينة الخارجة استعدادا لتنظيم المعرض والمهرجان الشهر المقبل.

وأضاف الزملوط، خلال تفقده لموقع أرض المعارض، أنه جاري الإعداد لإقامة المعرض الزراعي EGY AGRI الشهر المقبل ودعوة العارضين من منتجي ومصنعي التمور على المستوى المحلي والخارجي.

كما تابع المحافظ، أعمال رفع الكفاءة التي تنفذها مديرية الإسكان والمرافق بمبنى جريدة الجمهورية (سابقًا)، لإنشاء وحدات تجارية وسكنية وفندقية وطرحها للاستثمار؛ في إطار خطة المحافظة لتعظيم الموارد والاستفادة من الأصول غير المستغلة، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.


الوادي الجديد مهرجان التمور محافظة الوادي الجديد
