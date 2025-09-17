"لا أتهم أحدًا".. أول تعليق من والد توأم التطعيم بالمنوفية بعد وفاتهم

المنوفية – أحمد الباهي:

قال كريم مصباح، والد الطفلين التوأم اللذين توفيا مساء أمس الثلاثاء بقرية دبركي التابعة لمركز منوف، إن الوفاتين طبيعية ولا يعتقد أن لهما علاقة بالتطعيمات، مؤكدًا أنه لا يتهم أحدًا بالتقصير، وأنه في انتظار ما ستكشفه التحقيقات.

وأوضح الأب في تصريحات لمصراوي: "وفاة أولادي قضاء وقدر.. ولا أتهم أحدًا، والتحقيقات ما زالت جارية، ومن المقرر عرض الجثامين على الطب الشرعي بمستشفى شبين الكوم التعليمي اليوم الأربعاء".

وكانت القرية قد شهدت حالة من الحزن والجدل بعد وفاة التوأم عقب ساعات من حصولهما على تطعيم الشهرين، الأمر الذي أثار شكوكًا بين الأهالي بشأن علاقة التطعيم بالواقعة.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية أن التطعيم آمن ويُجرى وفق الاشتراطات الطبية المعتمدة، لافتًا إلى أن 76 طفلًا آخرين حصلوا على نفس الجرعة في اليوم ذاته دون ظهور أي مضاعفات، وأشار إلى أن لجنة طبية تتابع الموقف لحين صدور النتائج الرسمية من وزارة الصحة.

اقرأ أيضا:

"ولدا في الشهر الثامن".. تفاصيل وفاة توأم بعد التطعيم بالمنوفية