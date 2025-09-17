إعلان

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي

11:46 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025
    محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي
    محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي
    محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي
    محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي
    محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي
    محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي
سوهاج- عمار عبدالواحد:


تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال تطوير ممشى الكورنيش الشرقي، يرافقه اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.


وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تمت وفقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أهمية الحفاظ على نظافة المكان وصيانة الممشى بشكل دوري، وزيادة أعداد التندات لخدمة المواطنين، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير والتجميل، مع تطبيق الهوية البصرية بما يتماشى مع النسق الجمالي والحضاري للكورنيش.


وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بالمظهر الجديد للممشى، وأشادوا بمستوى التطوير والخدمات المقدمة لرواد المكان.


كما وجه المحافظ بسرعة طرح عدد 2 عربة ذكية لتقديم المشروبات والمأكولات لرواد ممشى الكورنيش الشرقي، في إطار توفير خدمات متكاملة للزائرين وتعزيز المظهر الحضاري للمكان.

