غضب في بلبيس بعد تشجير "رشاح الموت" بدلًا من إقامة حواجز خرسانية.. الأهالي:

طوارئ فى الشرقية استعدادًا للعام الدراسي الجديد

محافظات - مصراوي:

شهدت مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، افتتاح خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية، وذلك بحضور، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبهذه المناسبة يسلط "مصراوي" الضوء على أبرز 11 معلومة عن هذا المشروع.

- الخط الجديد أُنشئ باستثمارات تصل إلى ٣ مليارات جنيه داخل مجمع شركة MCV بمدينة الصالحية الجديدة.

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد نحو ١٢٠٠ أتوبيس كهربائي سنويًا مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية.

-يوفر المشروع أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل جديدة.

- تعتمد خطوط الإنتاج في المشروع على أنظمة مؤتمتة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، كما يلتزم المشروع بنسبة خفض ملحوظة في الانبعاثات الكربونية.

- يستهدف المشروع في مرحلته الأولى تصدير الإنتاج بالكامل إلى الأسواق الأوروبية.

- يسهم المشروع في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة المعرفة الصناعية وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية على أرض مصر.

- ستواصل الحكومة المصرية العمل على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا.

- إطلاق خط الإنتاج الجديد يعكس شراكة حقيقية بين مصر وشركة فولفو العالمية عبر بوابة شركة MCV الوطنية.

-المشروع يعد شهادة جديدة بأن مصر تصنع وتصدر وقادرة على المنافسة في قلب أوروبا والعالم.

- تم بالفعل إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق.

- تمتلك مصر أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة.