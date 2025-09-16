إعلان

مصرع 7 رؤوس ماشية في حريق هائل بحظيرة في الدقهلية

10:55 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

مصرع 7 رؤوس ماشية في حريق هائل بحظيرة في الدقهلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

لقي 7 رؤوس ماشية مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل داخل حظيرة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق في حظيرة ماشية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 7 من رؤوس الماشية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رؤوس ماشية حريق هائل محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية حظيرة ماشية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟