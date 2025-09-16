مصرع 7 رؤوس ماشية في حريق هائل بحظيرة في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

لقي 7 رؤوس ماشية مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل داخل حظيرة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق في حظيرة ماشية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ونجحت في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن نفوق 7 من رؤوس الماشية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.