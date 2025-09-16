إعلان

لتسريع "حياة كريمة".. المنيا توقع بروتوكولًا لوصلات الصرف الصحي (صور)

09:25 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب
المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تنفيذ أعمال الرفع المساحي للوصلات المنزلية للصرف الصحي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقّع على البروتوكول الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب.

وأكد محافظ المنيا أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن وحدة الذكاء المكاني بالمحافظة ستتولى تنفيذ أعمال الرفع المساحي لما تمتلكه من خبرات وأجهزة حديثة.

وأوضح كدواني أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة العمل وضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا.

المنيا عماد كدواني مياه الشرب مياه المنيا
