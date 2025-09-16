بالصور.. محافظ سوهاج يسلم 25 عقد عمل لذوي الإعاقة ويطلق مشروعين لدعمهم

سوهاج - عمار عبدالواحد:

سلّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، 25 عقد عمل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بالقطاع الخاص، وذلك على هامش ورشة عمل متخصصة لتعزيز وعيهم بقانون العمل.

ونظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الورشة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، وشهدت إطلاق مشروعين رائدين هما "إيدينا" بالشراكة مع وزارة العمل، ومشروع "مهن خضراء صديقة للبيئة" بالشراكة مع جهاز شئون البيئة، وتأتي هذه الفعاليات ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "أسرتي قوتي"، التي ترعاها السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

ورحب محافظ سوهاج بالحضور، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم هذه المبادرات وتذليل أي عقبات لتمكين ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن ملفهم يحظى باهتمام بالغ من كافة الأجهزة التنفيذية.

وأعرب المحافظ عن شكره للدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة العمل، وجهاز شئون البيئة، وكل من ساهم في إطلاق المبادرات، مجددًا شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرساء مبادئ هذه المبادرات المجتمعية.

من جانبها، أوضحت أسماء أبو سريع، ممثل المجلس القومي، أن مبادرة "إيدينا" تهدف إلى دعم مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل وتعريفهم بحقوقهم في القانون الجديد، مثل الإجازات الممتدة ونسبة التعيين الإلزامية وبيئة العمل الملائمة.

وأضافت أن مشروع "مهن خضراء صديقة للبيئة" يهدف إلى إكسابهم المهارات اللازمة للاندماج في الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل حقيقية لهم في مجالات صديقة للبيئة.

وسادت حالة من الفرحة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عقب تسلم عقود العمل، حيث أعربوا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ سوهاج على الدعم المستمر لدمجهم في المجتمع.

حضر الفعاليات الدكتورة إلهام السيد، وكيل وزارة العمل، وممثلو جهاز شئون البيئة، ووحدة شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.