بتكلفة 65 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 4 مشروعات جديدة غدًا

الشرقية - ياسمين عزت:

يفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، غدًا الأربعاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بمركزي بلبيس ومشتول السوق، بتكلفة إجمالية تصل إلى 64 مليونًا و900 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفقًا لبيان المحافظة، تشمل الافتتاحات في مركز بلبيس مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بأرض الجوت بتكلفة 22 مليونًا و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى مدرسة عزبة سعيد للتعليم الأساسي بتكلفة 31 مليونًا و200 ألف جنيه.

وفي مركز مشتول السوق، من المقرر أن يفتتح المحافظ قسم المعامل الجديد بمستشفى مشتول السوق بتكلفة مليون جنيه، وقسم الأشعة المقطعية بالمستشفى ذاته بتكلفة 10 ملايين جنيه.

تأتي هذه المشروعات في إطار جهود المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المرافق الخدمية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.