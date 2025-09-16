إعلان

بتكلفة 65 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 4 مشروعات جديدة غدًا

06:37 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

يفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، غدًا الأربعاء، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بمركزي بلبيس ومشتول السوق، بتكلفة إجمالية تصل إلى 64 مليونًا و900 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفقًا لبيان المحافظة، تشمل الافتتاحات في مركز بلبيس مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بأرض الجوت بتكلفة 22 مليونًا و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى مدرسة عزبة سعيد للتعليم الأساسي بتكلفة 31 مليونًا و200 ألف جنيه.

وفي مركز مشتول السوق، من المقرر أن يفتتح المحافظ قسم المعامل الجديد بمستشفى مشتول السوق بتكلفة مليون جنيه، وقسم الأشعة المقطعية بالمستشفى ذاته بتكلفة 10 ملايين جنيه.

تأتي هذه المشروعات في إطار جهود المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المرافق الخدمية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الشرقية حازم الأشموني بلبيس مشتول السوق مشروعات خدمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
شقق ووظائف ومشروع لشاب.. محافظ القليوبية يلبي مطالب الأهالي بالخانكة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟