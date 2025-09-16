إعلان

ندوة حول أهداف التأمين الصحي الشامل ورعاية العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية

03:31 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الإسماعيلية- أميرة يوسف:

نظَّمت مديرية العمل بقيادة المستشار حسن رداد، مدير عام المديرية، وبالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد بركات، والاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسماعيلية برئاسة أشرف مصطفى، ندوة توعوية موسعة بمقر الاتحاد حول أهداف المنظومة ودورها في رعاية العمالة غير المنتظمة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة نشر الوعي المجتمعي بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والعمالية.

افتُتحت الندوة بكلمة أسماء زكي، وكيلة مديرية العمل، أكدت من خلالها على أهمية هذه اللقاءات كونها تمثل خطوة أساسية لرفع وعي العمال بحقوقهم الصحية، مؤكدة على أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد خدمة طبية، وإنما مشروع وطني يحفظ كرامة المواطن ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي.

ومن جانبه، قدَّم الدكتور أحمد بركات، مدير عام هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، عرضًا تناول خلاله الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، ودورها في تحقيق العدالة الصحية بين جميع المواطنين، مع تسليط الضوء على العمالة غير المنتظمة كإحدى الفئات الأكثر احتياجًا لهذه المظلة، مؤكدًا أن الدولة تضعها في مقدمة أولوياتها من خلال توفير رعاية صحية متكاملة لهم ولأسرهم.

واتسمت فعاليات الندوة بتنوع النقاشات وثراء الحوار، حيث أُتيحت الفرصة للحضور لطرح استفساراتهم وتبادل الرؤى حول آليات ضمان استفادة جميع فئات العمالة من المنظومة، وسبل التغلب على التحديات التي قد تعترض تطبيقها.

لتؤكد هذه الندوة في ختامها أنها لم تكن مجرد لقاء توعوي، بل رسالة جماعية تؤكد أن التأمين الصحي الشامل يمثل صمام أمان حقيقي للعمال، يدعم إنتاجيتهم، ويمنحهم الثقة والطمأنينة نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

ندوة حول أهداف التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الإسماعيلية
