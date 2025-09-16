وزير الاتصالات يكرم مدير برامج كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية وذلك خلال حفل ختام البرنامج الصيفي للتكنولوجيات المساعدة الذي نظمته الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء التكريم تقديراً لمشاركته البارزة كمحكم في مسابقة المشروعات النهائية للبرنامج الذي شارك فيه أكثر من 165 طالبًا من عشر جامعات حكومية وخاصة وأهلية واستمر لمدة ثمانية أسابيع متضمناً محاضرات وورش عمل وتدريبات تطبيقية داخل معامل الأكاديمية المتخصصة واشتمل على أربعة مسارات رئيسية هي التصميم والتصنيع الميكانيكي والهندسة الطبية والواقع المختلط والرؤية الحوسبية والخوارزميات الحسابية بهدف إعداد وتأهيل الطلاب على تطوير مشروعات تكنولوجية مبتكرة تسهم في تمكين ذوي القدرات الخاصة وتعزيز استقلاليتهم.



وشاركت كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية في البرنامج بثلاثة فرق طلابية من برنامج الذكاء الاصطناعي بالفرقة الرابعة ضمت خمسة عشر طالبًا قدموا ثلاثة مشروعات رائدة أولها مشروع EyeEmpower وهو نظارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية أما المشروع الثاني فهو Dyslexia Therapy & Progress Tracking App وهو تطبيق ذكي لدعم المصابين بعسر القراءة من خلال تدريبات شخصية وتفاعلية مع خاصية تتبع التقدم بشكل دقيق بينما جاء المشروع الثالث بعنوان Eye Gaze Tracking System ويعتمد على تقنية تتبع حركة العين لتمكين مصابي الشلل الرباعي من استخدام لوحة المفاتيح والتفاعل مع المنصات الرقمية بسهولة.

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية أن تكريم الدكتور شادي المشد والمشاركة المتميزة لطلاب الكلية يعكسان اهتمام الجامعة بدعم طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتوفير فرص التدريب العملي في بيئات تكنولوجية متقدمة.

مشيرًا إلى أن المشروعات المقدمة تعكس إبداع الطلاب وقدرتهم على المنافسة إقليميًا ودوليًا ومن جانبه أوضح الدكتور شادي المشد أن المشاركة في البرنامج مثلت تجربة تعليمية وتدريبية رائدة جمعت بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي وأن مشروعات الطلاب أظهرت قدرتهم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة قادرة على خدمة المجتمع ودعم استقلالية ذوي القدرات الخاصة.