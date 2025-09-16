أسماك ودواجن وأثاث.. افتتاح معرض منتجات المدارس الفنية بالبحيرة - صور

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، معرض منتجات المدارس الفنية بمدرسة شوكت الزراعية في دمنهور، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

أشادت المحافظ خلال جولتها بجودة وتنوع المنتجات وأسعارها التنافسية، مؤكدة أن هذه المعارض تعكس مهارات طلاب المدارس الفنية وتسهم في تسويق منتجاتهم وصقل خبراتهم العملية، باعتبار أن التعليم الفني قيمة مضافة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطني.

ويضم المعرض منتجات غذائية من ألبان وعصائر وخضروات وفواكه ومجمدات، إلى جانب الأثاث المنزلي والتجهيزات المكتبية والمشغولات الفنية من أقسام النجارة والزخرفة والاقتصاد المنزلي، فضلًا عن منتجات المدرسة المنتجة ومعرض "أهلاً مدرستي" والوجبات الجاهزة والحلويات من المدرسة الفندقية.

كما يشمل المعرض عرضًا لمنتجات المزرعة السمكية النموذجية المقامة على مساحة 30 فدانًا، والدواجن الحية، ومنتجات الورش الصناعية من أفران وقطع غيار سيارات.

يستمر المعرض أسبوعًا كاملًا، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، حيث تباع المنتجات بسعر التكلفة وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم الطلاب في تسويق إنتاجهم.

وأكدت عازر، ضرورة تشجيع الطلاب على تطوير وتسويق منتجاتهم، مشيرة إلى أن المنتجات التي تحظى بإقبال جماهيري ستخضع للتقييم لتكرار إنتاجها وتطويرها بما يعزز تنافسية المدارس الفنية.