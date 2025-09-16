إعلان

صحة المنوفية تضبط مركزًا وهميًا لعلاج السمنة بشبين الكوم

12:15 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ضبط مركز غير مرخص لعلاج السمنة (3)
  • عرض 3 صورة
    ضبط مركز غير مرخص لعلاج السمنة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، من ضبط مركز غير مرخص لعلاج السمنة بقرية اصطبارى بشبين الكوم يديره شخص منتحل صفة طبيب.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة ضبطت كميات كبيرة من أدوية التخسيس المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، ما يمثل خطرًا شديدًا على صحة المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في ذات السياق، وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار الجهود الرقابية على كافة المنشآت الصحية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صحة المنوفية علاج السمنة شبين الكوم محافظة المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر