صحة المنوفية تضبط مركزًا وهميًا لعلاج السمنة بشبين الكوم

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، من ضبط مركز غير مرخص لعلاج السمنة بقرية اصطبارى بشبين الكوم يديره شخص منتحل صفة طبيب.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة ضبطت كميات كبيرة من أدوية التخسيس المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، ما يمثل خطرًا شديدًا على صحة المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في ذات السياق، وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار الجهود الرقابية على كافة المنشآت الصحية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.