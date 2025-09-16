براءة من "الدفع للانتحار".. قضاء الأردن يحبس زوج آية عادل سنة

ابتسامة النصر.. الطفلة إيمان تهزم السرطان بعد عامين من العلاج بالأقصر

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت السلطات الأردنية حكمها في قضية وفاة الفنانة التشكيلية آية عادل، التي أثارت جدلاً واسعًا بعد سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق السابع بالعاصمة عمان.

ووفقًا لمحامي أسرة آية عادل، تضمن منطوق الحكم، براءة الزوج "كريم. خ" لعدم قيام الدليل عن جرم حمل إنسان على الانتحار، والحكم عليه بالحبس سنة والغرامة والرسوم عن جرم الإيذاء محسوبة له مدة التوقيف.

وبالنسبة للإلزامات المدنية قضت المحكمة بعدم القبول لعدم تقديم إعلام ورثة، وذلك في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن بحسب محامي أسرة آية عادل.

كانت واقعة وفاة آية عادل بعد سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق السابع بالعاصمة الأردنية عمان أثارت جدلاً واسعًا، وسط تضارب الروايات بين أسرتها وزوجها حول ملابسات الحادث.

وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية؛ شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق.

واتهمت أسرة آية زوجها بالتسبب في وفاتها وأن الواقعة ليست مجرد واقعة سقوط عرضي؛ فيما نفى الزوج الاتهامات مؤكدًا انتحارها.

وشيعت جنازة آية عادل ضحية وجرى دفنها في مدينة الإسكندرية تنفيذا لوصيتها، إذ خرج الجثمان من مسجد العمري بمنطقة كرموز بعد أداء صلاة الجنازة لتواري الثرى في مقابر العمود القريبة من المسجد غرب الإسكندرية.