

بني سويف- حمدي سليمان:

شهد سوق العقارات في مدينة بني سويف، خلال الآونة الأخيرة تباينًا ملحوظًا في أسعار المتر المربع للشقق السكنية والأراضي والوحدات التجارية، تبعًا لموقع الحي ونوع العقار وحالة التشطيب، وفقًا لرصد أجراه "مصراوي"، من خلال عدد من السماسرة المحليين، والملاك وبعض المنصات العقارية.

وتراوح متوسط سعر المتر في مدينة بني سويف الجديدة ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه، مع فروق حسب الحي ودرجة التشطيب، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة كورنيش النيل سجلت الوحدات ذات الإطلالة على النيل أعلى الأسعار، ليصل سعر المتر إلى 70 ألف جنيها، بينما وصلت الأسعار في حي الزهور إلى 50 ألف للمتر.

قال جابر محمد، أحد سمسارت العقارات في بني سويف، إن أغلى الأسعار في بني سويف تأتي في أحياء كورنيش النيل لما لها من إطلالة على نهر النيل، وحي الزهور الذي يتوسط مدينة بني سويف، إذ تتراوح سعر المتر فيها مابين 25 إلى 66 ألف جنيه/م²، لافتا إلى أن الحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بلغ سعر المتر فيه قرابة الـ30 ألف جنيه.

وأضاف أن هناك ارتفاعا في أسعار المناطق المحيطة بمقر الجامعة والجامعة الأهلية نظرا للإقبال الشديد من قبل الطلاب على التأجير مما يجعل المستثمرين يتهافتون على الشراء في تلك المنطقة، لافتا إلى أن أسعار المتر التجاري تزيد بين 20% و40% عن السكني في نفس المنطقة، خاصةً في الشوارع الرئيسية والواجهات المطلة على الكورنيش.

وأكد سامي محمد، سمسار، أن من ضمن أرخص الأحياء في سعر العقارات مقارنة بمنطقة كورنيش النيل، "عزبة بلبل"، و"الجزيرة المرتفعة"، وبعض المناطق الريفية، إذ تبدأ الأسعار من 12 آلاف ج/م²، نتيجة البعد عن الخدمات، وقِلة الطلب، فضلا عن منطقة بياض العرب، ومساكن المرور، كذلك الأحياء القديمة في قلب المدينة والتي تكون فيها حالة المباني ضعيفة مثل حي الغمراوي وشارع الدهشوري.

وكشف المحاسب أحمد عبد الجواد صاحب إحدى شركات استثمار عقاري بالمحافظة، أن أبرز العوامل التي تفسر الفروق في الأسعار تتلخص في واجهة المبنى سواء على كورنيش النيل أو شارع رئيسي التي تتسبب في تضاعف السعر، ناهيك عن قرب العقار من الخدمات سواء مدارس، أو مستشفيات، أو مولات، أو الجامعة، يرفع الطلب والسعر.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، صاحب إحدى شركات استثمار عقاري، أن موسمية السيولة والعرض تتسبب في تباين الأسعار، إذ نجد ارتفاعا الأسعار في فترة الصيف، وقبل بدء العام الدراسي، كذلك أيضا حملات التمويل العقاري تؤثر بالطبع على حركة البيع.