لمدة 9 ساعات.. ضعف المياه في أبنوب والفتح بأسيوط

06:05 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ضعف المياه أرشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط عن ضعف ضخ المياه بالأدوار العليا في مركزي أبنوب والفتح، وذلك لمدة 9 ساعات، تبدأ من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، وحتى السادسة من صباح غدٍ الثلاثاء.

أوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي بسبب أعمال الإحلال والتجديد في محطة مياه الطوابية المرشحة، بهدف تحسين كفاءة الخدمة. وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأتاحت الشركة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المواطنين.

مياه

ضعف المياه في أبنوب بأسيوط ضعف المياه في الفتح بأسيوط شركة مياه الشرب بأسيوط محطة مياه الطوابية المرشحة
