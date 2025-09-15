السيطرة على حريق بسيارة داخل فيلا بالقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ملاكي داخل فيلا بمدينة القناطر الخيرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق في سيارة بالمدينة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في محاصرة النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، فيما تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.