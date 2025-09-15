إعلان

تسمم 3 شقيقات بسبب وجبة كشري في بني سويف

04:40 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أطفال شقيقات بتسمم غذائي، اليوم الإثنين، إثر تناولهن وجبة كشري فاسدة داخل منزل الأسرة بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول كل من: "تقى ح. س" 9 أعوام، وشقيقتيها "نور" 6 أعوام، و"ريم" عام واحد، مصابات بأعراض قيء وإسهال واشتباه تسمم غذائي.

جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابات، ووضعهن تحت الملاحظة الطبية بقسم الاستقبال، وتحرر محضر بالواقعة.

تسمم وجبة كشري بني سويف مركز ناصر شمال
