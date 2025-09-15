بالصور - شهامة الأهالي تنقذ ركاب ميكروباص انقلب على طريق قنا الزراعي

قنا - عبد الرحمن القرشي:

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الإثنين، على الطريق الزراعي قنا - قفط، وشهامة الأهالي تنقذ المصابين باستخراجهم من السيارة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على طريق قنا_قفط، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى.

وعقب وقوع الحادث بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب الأهالي أسرعوا باستخراج الركاب من السيارة وتمكنوا من إنقاذهم ونقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية، تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.