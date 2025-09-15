انطلاق المشروع القومي "رياضة الرواد" بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دشنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، فعاليات المشروع القومي "رياضة الرواد" المخصص للمرحلة السنية 40 عامًا فأكثر، عبر تدريبات أسبوعية بالملعب المفتوح بجوار الصالة المغطاة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وقال محمد فكري يونس، مدير عام المديرية، إن المشروع يهدف إلى رفع اللياقة البدنية لكبار السن وترسيخ ثقافة الممارسة المنتظمة، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة، وتحسين التوازن والمرونة والمزاج اليومي.

وشهدت التدريبات تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفق العمر والحالة الصحية، تحت إشراف مدربين متخصصين، مع إجراء قياسات للنبض وضغط الدم ومؤشرات الاستشفاء قبل وبعد التمرين. وركزت الفعاليات على تمارين هوائية خفيفة وإطالات وتقوية عضلية تراعي طبيعة الفئة العمرية.

وأكد "فكري" أن البرنامج يرافقه توفير مياه وإسعافات أولية ومسار مخصص للمشي، مع متابعة أسبوعية معلنة عبر مراكز الشباب. كما ستشمل الخطة المقبلة لقاءات توعوية غذائية وصحية وجلسات مع أطباء علاج طبيعي لتحديث البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد تمنح المشروع زخمًا مؤسسيًا يضمن استمراريته، مع خطة للتوسع في مختلف مراكز ومدن المحافظة، ودعوة المجتمع المدني ورجال الأعمال لدعمه.