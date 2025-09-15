بالصور - مشروعات خدمية وتنموية في الوادي الجديد.. تعرف عليها

محافظ أسوان: 12 ألفا و470 سودانيا غادروا مصر إلى وطنهم

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية جديدة لسكان المركز وقراه.

أوضح الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، أن المشروعات جاءت كالتالي:

ففي مدينة موط عاصمة المركز شهدت سلسلة من الأعمال اليومية التي نفذتها الوحدة المحلية، استهدفت رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المظهر الجمالي للمدينة والقرى.

فقد جرى تنفيذ حملات نظافة مكثفة في أحياء شمال موط، قرض الأوقاف، قرض الـ45، وبجوار مدرسة موط الثانوية الفنية بنات، بالإضافة إلى حي الجناين، حيث جرى رفع الأتربة والمخلفات والقمامة والتراكمات، ونقلها إلى الأماكن المخصصة.

حرصت فرق العمل على مواصلة جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري، من خلال قص وتقليم الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء، وإزالة النباتات العشوائية التي تحجب الرؤية.

وأكد رئيس مركز الداخلة، أن أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشوارع والأحياء، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن جودة الحياة اليومية.

وواصلت الوحدة المحلية تنفيذ مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بجوار مجلس المدينة من الناحية الشرقية.

كما جرى توفير الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن الطازجة بمنفذ حي الجناين، بأسعار أقل من السوق، ما ساعد في ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن الأهالي.

جهود القرى التابعة: خدمات وتنمية متكاملة

•غرب الموهوب: واصلت الوحدة المحلية توفير السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب استكمال أعمال البناء في المجمع الإسلامي بالجهود الذاتية.

•الأمان: جرى تمهيد وتسوية طريق قرية الرحاب (بئر 5) بالتربة الزلطية لتيسير الحركة.

•الراشدة: ركبت الوحدة كشافات إنارة بالجبانة وطريق الراشدة – الدهوس، مع استكمال قص الأشجار والنخيل بمدخل القرية.

•الجديدة: رفعت فرق العمل المخلفات من الشوارع، وسوت وردمت الحفر بشارع الخضورة لتسهيل المرور.

•المعصرة: واصلت الاستعداد للعام الدراسي الجديد بتطوير الشوارع الرئيسية حول المدارس، وإنشاء أرصفة وتشطيبها.

•الهنداو: ركبت وصانت كشافات إنارة بالشوارع، مع إحلال أعمدة بالتنسيق مع هندسة الكهرباء.

•أسمنت: رفعت القمامة من المقالب الفرعية ونقلتها إلى العمومي، مع قص الأشجار وصيانة شبكة الري.

•الشيخ والي: استمرت أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب (4 بوصة).

•العوينة: ركبت كشافات إنارة بالشوارع، وقصت الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء لضمان السلامة العامة.

أوضح رئيس مركز الداخلة، أن هذه الأعمال المتنوعة تعكس التزام الوحدات المحلية بخطة تنموية تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في المدينة والقرى، بما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للأهالي.