تحمل رضيعة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها وأطفالها الستة في المنيا

المنيا – جمال محمد:

شهدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين 15 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة المتهمة هاجر أ. ع، الشهيرة بـ"نعمة"، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ"الخبز المسموم" بقرية دلجا في مركز ديرمواس.

وظهرت المتهمة في قاعة المحكمة تحمل طفلة رضيعة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث واجهت تهم التخطيط لدس مادة سامة في خبز قدمته لأبناء زوجها من زوجته الأولى، ما أسفر عن وفاة الأبناء الستة ووالدهم، بينما نجت الأم.

يذكر أن القضية أثارت صدمة كبيرة في المحافظة، بعد أن اعترفت المتهمة بجريمتها خلال التحقيقات، ما أثار موجة من الحزن والغضب بين أهالي القرية.

وكانت أوراق القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، كشفت عن أن المتهمة خططت لجريمتها بدم بارد، بسبب الغيرة من زوجة زوجها الأولى بعد أن ردها إلى عصمته مرة أخرى، فقامت بدس مادة سامة قاتلة تسمى مادة "الكلوروفينابير" في قطعة خبز قدمتها لأحد أبناء زوجها من زوجته الأولى.

وبعد أن تأكدت المتهمة من إصابة الطفل بتعب شديد، أقدمت على خبز كمية أكبر مملوءة بالسم، لتقدمها للأطفال وأمهم، ما أسفر عن وفاة الأبناء الستة ووالدهم، فيما نجت الأم والتي خافت من أن تأكل من يدها.

وبدأت المأساة يوم 11 يوليو الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال أشقاء جثثًا هامدة إلى مستشفى ديرمواس المركزي، وإصابة شقيقهم الرابع بإعياء شديد، قبل أن يفارق الحياة لاحقًا. كما نُقلت الطفلتان فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا) إلى مستشفى صدر المنيا، لتفارق الأولى الحياة ثم تلحق بها الثانية، قبل أن يلقى الأب نفس المصير بعد أيام قليلة، ويُدفن إلى جوار أطفاله السبعة في مشهد أبكى أهالي القرية.

وعقب تحريات وتحقيقات دامت لمدة شهر ونصف اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، ومثلت جريمتها أمام النيابة العامة في منزلها بقرية دلجا، فيما خرجت والدة الأطفال من مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعباسية وعادت إلى أسرتها في إحدى قرى محافظة بني سويف.

