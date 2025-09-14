إعلان

رغم محدودية الحريق.. "أسوان الجامعي": نقلنا المرضى احترازيًا (صور)

10:51 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    في بدروم المستشفى الجامعي
  • عرض 5 صورة
    في بدروم المستشفى الجامعي
  • عرض 5 صورة
    في بدروم المستشفى الجامعي
  • عرض 5 صورة
    جامعة أسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، السيطرة الكاملة على الحريق الذي شب اليوم الأحد في بدروم المستشفى الجامعي، نتيجة ماس كهربائي، مؤكدًا أنه تم نقل المرضى في محيط الحريق كإجراء احترازي.

وقال نصرت إن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرًا إلى أن مخزن الأدوية ومعمل التحاليل الموجودين في البدروم لم يتأثرا بالنيران.

وأشار إلى تلقيه اتصالًا من محافظ أسوان ومدير الأمن للاطمئنان على الموقف، فيما تمت مراجعة كافة أنظمة السلامة لمنع تكرار الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نقل المرضى احترازيا القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان حريق في بدروم المستشفى الجامعي المستشفى الجامعي في أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان