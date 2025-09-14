رغم محدودية الحريق.. "أسوان الجامعي": نقلنا المرضى احترازيًا (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، السيطرة الكاملة على الحريق الذي شب اليوم الأحد في بدروم المستشفى الجامعي، نتيجة ماس كهربائي، مؤكدًا أنه تم نقل المرضى في محيط الحريق كإجراء احترازي.

وقال نصرت إن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرًا إلى أن مخزن الأدوية ومعمل التحاليل الموجودين في البدروم لم يتأثرا بالنيران.

وأشار إلى تلقيه اتصالًا من محافظ أسوان ومدير الأمن للاطمئنان على الموقف، فيما تمت مراجعة كافة أنظمة السلامة لمنع تكرار الواقعة.