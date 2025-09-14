إعلان

قضية "معلم سوهاج".. إخلاء سبيل الزوجة وأبنائها المتهمين بقتله

06:08 م الأحد 14 سبتمبر 2025

محكمة سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أخلت محكمة جنح مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، سبيل ربة منزل وأبنائها الأربعة بكفالة مالية، بعد اتهامهم بقتل الزوج، الذي يعمل معلمًا، بسبب خلافات أسرية في مركز المراغة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مشاجرة دامية، حيث اعتدى الزوج بسكين على زوجته وابنته، مما دفعهما بالاشتراك مع باقي الأبناء إلى توثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب بعصي حتى فارق الحياة.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، مبررين ذلك بأن المجني عليه كان دائم التعدي عليهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بإحالة القضية للمحكمة.

محكمة سوهاج قتل معلم المراغة
إعلان

