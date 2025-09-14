الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عدة توجيهات خلال جولة تفقدية مفاجئة اليوم الأحد بمنطقة سيدي جابر، شملت إزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمشاة، ورفع مخالفات المقاهي والكافيهات، مع منح مهلة 24 ساعة فقط قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتضمنت توجيهات المحافظ نقل موقف أتوبيسات النقل العام خلف محطة سيدي جابر إلى جراج سيدي جابر، وإعادة تنظيم طاقم العمل وزيادة عدد الرحلات لخدمة المواطنين بشكل أفضل، فضلًا عن توحيد الهوية البصرية للمحال، وإزالة الأكشاك المخالفة بشارع توت عنخ آمون، وصيانة أعمدة الإنارة، ورفع كابلات الكهرباء والإعلانات العشوائية.

كما وجه المحافظ حي شرق بمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية للمحال، ومراجعة أوضاع معارض السيارات وإلزامها بعدم استغلال الأرصفة المخصصة للمشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تجاوزات.

وأكد خالد أن هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري، والحفاظ على النسق الجمالي والهوية البصرية لعروس البحر المتوسط، مع رفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية وتخفيف الازدحام عن شوارع المدينة.