حزام وحبل وكيس بلاستيك.. الإعدام لمتهم بقتل زوجته وحرق جثتها ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض، بالإعدام شنقًا لعامل خردة، وذلك بعد تصديق فضيلة مفتي الجمهورية على الحكم الصادر ضده، لاتهامه بقتل زوجته وشخص آخر بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 21303 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5174 لسنة 2024 كلي شمال بنها، إلى أن المتهم "مجدي م.ا"، 53 عامًا، عامل خردة، مقيم بعرب العليقات، أقدم على قتل زوجته "رودشان س.م" عمدًا مع سبق الإصرار في 29 يونيو 2024، بعد أن راودته شكوك حول سلوكها، حيث اعتدى عليها مستخدمًا حزامًا وحبلًا وكيسًا بلاستيكيًا ومطرقة، حتى فارقت الحياة، ثم أضرم النيران في جثمانها باستخدام مادة قابلة للاشتعال "بنزين" وألقى بجثتها في مكان مهجور لإخفاء معالم جريمته.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة أخرى في 7 يوليو 2024، حين قتل صديقه "صابر.إ" بعد أن ساوره الشك بوجود علاقة غير شرعية تجمعه بزوجته القتيلة. إذ استدرجه إلى منزله، وقام بالاعتداء عليه مستخدمًا عصا خشبية وحزامًا، ثم وجه له عدة طعنات قاتلة بسكينين حتى أرداه قتيلاً.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم أحرز عددًا من الأسلحة البيضاء والأدوات من بينها "4 سكاكين، عصا خشبية، حزام، حبل، مطرقة، كيس بلاستيكي وبنزين"، دون مسوغ قانوني، واستخدمها في ارتكاب الجريمتين.