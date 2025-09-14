طعنات في الشارع.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بشأن ما ارتكبه من جريمة قتل زوجته عمدًا بسبب خلافات زوجية سابقة.

وتعود تفاصيل القضية رقم 4049 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5477 لسنة 2024 كلي شمال بنها، إلى أن المتهم "هشام م.ع"، 46 عامًا، عاطل، أقدم يوم 27 نوفمبر 2024 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، على قتل زوجته المجني عليها "أصالة أحمد إبراهيم متولي"، بعد أن بيت النية وعقد العزم على ذلك إثر خلافات عائلية، وأعد سلاحًا أبيض "سكين" اشتراه خصيصًا للجريمة، وتربص لها أسفل منزلها حتى خروجها، ثم باغتها من الخلف وسدد لها عدة طعنات قاتلة في مناطق مختلفة من العنق والبطن والصدر، فأرداها قتيلة قاصدًا إزهاق روحها تنفيذًا لمخططه.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، ما أكد تعمده وسبق إصراره على ارتكاب الجريمة.