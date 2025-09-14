صيدلانية وزوجها وراء "أجزخانة المخدرات" بالفيوم.. ضبط 8 آلاف قرص محظور

الفيوم – حسين فتحى:

ألقت أجهزة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، القبض على صيدلانية وزوجها الذي يعمل مهندسا و بحوزته أكثر من 8 آلاف قرص مخدر داخل الصيدلية المملوكة لهم و بعض المخازن الخاصة بهم بمحيط مدينة الفيوم.

كانت معلومات قد وردت الى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تفيد قيام صيدلانية وزوجها، بترويج المواد والعقاقير المخدرة بكميات كبيرة، على بعض العملاء بمحافظات شمال الصعيد.

جرى تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد صالح أبو لطيعة مأمور قسم شرطة الفيوم" أول" والمقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث القسم والرائد أحمد عبد المجيد رئيس مباحث المخدرات، بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع قسم التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة حيث جرى ضبط أكثر من 8 آلاف أقراص مخدرة المدرجة بالجدول الثاني، و82 أمبولًا عقاقير محظورة، بالإضافة إلى الى العديد من الكليشيهات الخاصة بأسماء أطباء يُشتبه في استخدامها لتسهيل صرف العقاقير الممنوعة.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم ١٦٩٧٨ لسنة ٢٠٢٥ إدارى قسم الفيوم.