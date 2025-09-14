إعلان

مصرع عامل شاب بعد إصابته بمنشار كهربائي في الإسماعيلية

03:28 م الأحد 14 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لقى شاب مصرعه اليوم متأثرًا بإصابته بمنشار كهربائي أثناء عمله بمنطقة الأبطال التابعة لقرية الشباب في مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بلاغًا يفيد بوجود حالة وفاة أعلى كوبري هاني بمنطقة الأبطال. وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية يُدعى عزت عبد الرحمن إبراهيم أحمد، 22 عامًا، مقيم بقرية الشباب، وقد فارق الحياة في موقع الحادث.

ونقل الجثمان إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، فيما باشرت الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

مصرع عامل منشار كهربائي الإسماعيلية
