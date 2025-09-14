كفر الشيخ – إسلام عمار:

حسم مجدي الزواوي، أمين صندوق نادي كفر الشيخ، الجدل المثار حول ما أعلنه والد لاعب الفريق الأول الراحل محمد شوقي بشأن عدم صرف مستحقاته منذ وفاته.

وقال الزواوي في تصريحات لـ مصراوي، إن النادي صرف المستحقات الشرعية لوالدي اللاعب، إضافة إلى منحة مصاريف جنازة بقرار من مجلس الإدارة، موضحًا أنه توجّه بالشيكات الخاصة بالمبالغ المستحقة إلى أسرة اللاعب بمسقط رأسه في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأضاف أن الراتب الشهري الثابت لم ينقطع منذ وفاة شوقي، بينما جرى تعليق باقي المستحقات الخاصة بزوجته وأبنائه لحين انتهاء فترة ولادتها، مشددًا على أن النادي يدعوها حاليًا للتوجّه بمستند "إعلام الوراثة" لصرف كامل حقوقها بناءً على رغبتها.

وتابع الزواوي: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كتب كلمة عن جهل ومن غير علم، وعند الله تجتمع الخصوم. وهذا كان ردي على والده عبر صفحته، وهناك تفاصيل أخرى رفضت ذكرها احترامًا للراحل وزوجته."

وكان والد محمد شوقي قد كتب عبر حسابه على "فيسبوك" أن إدارة نادي كفر الشيخ لم تصرف مستحقات نجله رغم علمها بالظروف التي تمر بها زوجته وأطفاله.

يذكر أن شوقي تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال مباراة فريقه أمام مركز شباب القزازين ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري القسم الثاني الممتاز "ب" موسم 2024 – 2025، بعد إصابته بتوقف عضلة القلب في الدقيقة 19 من الشوط الثاني، قبل أن يعلن الأطباء وفاته بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط.

