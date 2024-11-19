بالصور- بدء عزاء اللاعب محمد شوقي بمسقط رأسه في المحلة

الغربية- مروة شاهين وإسلام عمار:

بدأت أسرة اللاعب الراحل محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي توفي متأثرا بإصابته بتوقف عضلة القلب في إحدى المباريات، تلقي العزاء عقب الانتهاء من مراسم تشييع جنازته بقرية لابشيط بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وحرص لاعبو فريق نادي كفر الشيخ على حضور مراسم الدفن وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل وسط حالة من الحزن والانهيار على فراق زميلهم.

كان القرية شهدت حالة من الحزن على فراق اللاعب لما كان يتمتع به من سمعة طيبة بين الأهالي، وانتهت أسرة اللاعب ومن استعداداتهم لاستقبال الجثمان وتلقي العزاء داخل القرية، وتم فتح إحدى مقابر العائلة استعدادا لوصول الجثمان.

جدير بالذكر أن اللاعب محمد شوقي تعرض إلى ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام القزازين في دوري الدرجة الثانية، عندما سقط مغشيا عليه على أرض الملعب، وجرى نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل منذ ساعات صباح الثلاثاء.

يذكر أن محمد شوقي من مواليد 7 يونيو 1995 ويبلغ من العمر 29 عامًا، ولد بمحافظة الغربية انضم لفريق كفر الشيخ في دوري الدرجة الثانية المصري قادما من سبورتنج كاسل ،كما شارك في مركز قلب الدفاع، حيث سبق له اللعب للعديد من الأندية أبرزها: "غزل المحلة وسبورتنج كاسل ونادي دسوق".