لغز "شوال الفلوس" في صحراء الأقصر.. ماذا جرى بمعركة السيارات الثلاث؟

الأقصر – محمد محروس

لم يكن المقدم محمود قاسم، ضابط مرور الأقصر، يتوقع أن تدخله لفض مشاجرة عابرة على الطريق الصحراوي الغربي سيفتح الباب أمام واحدة من أغرب القضايا التي شغلت الرأي العام في محافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين.

فعلى جانب الطريق المؤدي إلى أسوان، توقفت 3 سيارات، واشتعل جدال تحول سريعًا إلى عراك بالأيدي، لكن المفاجأة لم تكن في المشاجرة، بل في السبب: شوال ممتلئ بملايين الجنيهات.

المارة على الطريق فوجئوا بالسيارات الثلاث متوقفة بشكل مثير للريبة، يتبعها أصوات مرتفعة وتبادل الضربات بين السائقين، البعض اعتقد أنها مشاجرة مرورية عادية، لكن تدخل الضابط كشف عن لغز أكبر، فداخل إحدى المركبات، ووسط الجدل الحاد، كان هناك شوال ضخم أثار الشكوك، وبمجرد فتحه، انكشفت الأوراق النقدية المتكدسة "2.5 مليون جنيه".

التحريات الأولية أشارت إلى أن الخلاف كان حول ملكية هذا المبلغ، السائقون الثلاثة تمسكوا بحقهم فيه، ليتحول النقاش إلى مشاجرة قبل أن تصل قوات الأمن وتضع حدًا للفوضى.

تم التحفظ على الأموال والمتهمين، وبدأت النيابة العامة التحقيق لكشف مصدر تلك الأموال وإذا كان نتاج تجارة مشروعة، أم أن ورائها نشاط غير قانوني لم يتضح بعد.

الواقعة لم تمر مرور الكرام بين الأهالي، في المقاهي والبيوت والأسواق في محافظة الأقصر، صار "شوال الملايين" حديث الساعة وقضية رأي عام.