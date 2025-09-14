تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 284 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة" بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة «100 يوم صحة» بجميع مراكز وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمختلف الفئات العمرية وعلى مدار اليوم، ضمن المبادرات الصحية التي انطلقت منذ 15 يوليو الماضي.

وأوضح المحافظ أن الحملة نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها لـ 284 ألفًا و569 مواطنًا، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالقطاع الصحي وتوسيع نطاق المبادرات الرئاسية للوصول بالخدمة الصحية إلى جميع المواطنين، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق تحسين جودة الحياة الصحية للأسرة المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فعاليات الحملة شملت تنفيذ حزمة من المبادرات الصحية الرئاسية، وتم فحص 94,513 سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة، وتنفيذ 93,487 استبيانًا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، إلى جانب فحص 46,577 مواطنًا للكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

كما استهدفت المبادرة فحص 18,757 من المقبلين على الزواج للكشف عن الأمراض المعدية والوراثية والنفسية، وفحص 21,678 طفلًا حديث الولادة للكشف عن ضعف وفقدان السمع، مع تحويل 704 حالات لاستكمال الفحوصات.

وفي إطار مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، جرى فحص 5,866 سيدة، فضلًا عن فحص 1,907 طفلًا للكشف عن الأمراض الوراثية، وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لـ 1,784 من كبار السن.