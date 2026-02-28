تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة بني سويف، لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أفادت قيام المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا، بحيازة كميات من الألعاب النارية تمهيدًا لبيعها وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى هاتف محمول. وبفحص الهاتف، تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحد من تداول الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على سلامة المواطنين.

