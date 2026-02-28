إعلان

الداخلية تكشف كذب شائعة التعدي على فتيات بمقابر الغربية

كتب : علاء عمران

02:03 م 28/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام مجموعة من الشباب بالتعدي على أربع فتيات قاصرات ووفاة اثنتين منهن بإحدى المقابر بمحافظة الغربية، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

وبالفحص، تأكد عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط صاحبة الحساب، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول.

شاب ينشر شائعة بمقابر الغربية لتحقيق مشاهدات.. الداخلية تتدخل

وبمواجهتها، أقرت بأن نجلها، وهو طالب، هو من قام بنشر المنشور عبر حسابها.

وتم ضبط الطالب، وبمواجهته أقر بنشره المحتوى بتاريخ 26 من الشهر الجاري على خلاف الحقيقة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، مشيرًا إلى أنه حذف المنشور لاحقًا خوفًا من المساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات وضبط مروّجي الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الداخلية فتيات بمقابر الغربية التعدي على فتيات مقابر الغربية

