ضبط أطنان أدوية ومكملات مجهولة المصدر داخل مصنع "بير سلم" في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مباحث تموين المنوفية، بالاشتراك مع هيئة الرقابة على الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضبط كيان مخالف بمنطقة المطورين بمدينة السادات تخصص في تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وعلامات تجارية وهمية للتضليل، مع افتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأسفرت الحملة عن ضبط خط إنتاج كامل، و5 أطنان مواد خام أولية للتصنيع، و3 أطنان أقراص كالسيوم وحديد وفيتامينات داخل شكائر مجهولة المصدر، و21 ألف عبوة مكملات غذائية وأقراص خاصة بالمناعة والنمو، و50 ألف عبوة فارغة معدة للتعبئة تحمل أسماء تجارية لشركات مختلفة بغرض التضليل، بالإضافة إلى 500 كجم مستخلص بروتين، و750 كجم سكر أبيض، و144 زجاجة ألوان صناعية، و6 آلاف كيس بروتين مكمل غذائي منتهي الصلاحية.

وتقرر التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والضربات الاستباقية، خاصة في مجال تصنيع الدواء، للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري حفاظًا على صحة المواطنين.