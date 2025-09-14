توفير منظار الجهاز الهضمي بمستشفى شرم الشيخ للكشف المبكر عن الأورام

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة لرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنه يجري تزويد مستشفى شرم الشيخ الدولي بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة والعالمية، لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى خاصة أنه تستهدف تنشيط السياحة العلاجية، وتعد أكبر المستشفيات بمحافظة.

وأكد مدير فرع الهيئة في تصريح اليوم، أنه جرى تزويد بوحدة مناظير المستشفى بمنظار الجهاز الهضمي "Olympus X1"، بتكلفة بلغت نحو 15 مليون و300 ألف جنيه، بهدف تعزيز قدرات المستشفى في تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة.

وأوضح أن الجهاز يتميز بكاميرا فائقة الدقة لديها القدرة على الكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي في مراحلها الأولى، إلى جانب استخدامه في علاج الأورام وأمراض الجهاز الهضمي، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، ومنها تقشير الأورام دون جراحة، وعلاج صعوبة البلع الناتجة عن ضيق صمام أسفل المريء، إضافة إلى علاج كسل المعدة عبر تقنيات دقيقة ومتطورة.

وأشار إلى أن هذه الجهاز يعد أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المناظير التشخيصية والعلاجية، خاصة في الاكتشاف المبكر لأورام الجهاز الهضمي، ويمثل طفرة نوعية في مجال مناظير الجهاز الهضمي بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي الحاصل على اعتماد الجودة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، وتعد أول مستشفى مصري أخضر حاصل على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وتعمل على مدار 24 ساعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية بها 110 سرير، وتضم 6 غرف عمليات، و22 عيادة خارجية، وبه وحدة للغسيل الكلوي، ووحدة قسطرة قلب، وأجهزة أشعة، إضافة إلى صيدلية، ومعمل، ومركز للعلاج الطبيعي، إلى جانب مجموعة من الأقسام الأخرى تشمل القلب والأوعية الدموية، والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والمناظير، والأنف والأذن، وجراحة التجميل، والمسالك، والمخ والأعصاب، وجراحة عامة، والعظام، وغيرها.