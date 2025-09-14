جثة و6 مصابين في تصادم توك توك ودراجة بخارية في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شاب مصرعه، وأصيب 6 أشخاص آخرون، في حادث تصادم وقع اليوم الأحد بين توك توك ودراجة بخارية على طريق "قناطر بولين – كوم حمادة" بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة محمد صلاح أحمد قبلان، 20 عامًا، كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد شريف توفيق خليفة 20 عامًا، أحمد نبيل محمد بدر 20 عامًا، إسراء حامد سعيد 18 عامًا، وفاء رشوان الدليل 40 عامًا، هويدا رضا الدليل 18 عامًا، وأحمد رضا الدليل 17 عامًا، وجميعهم من قرية واقد بمركز كوم حمادة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.