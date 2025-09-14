الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح مستشفى فايد التخصصي بمحافظة الإسماعيلية، والتابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في تحقيق إنجاز طبي بارز في مجال أمراض النساء والتوليد، حيث أُجري بالقسم نحو 6500 جراحة منذ بدء تشغيله، بنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية.

ويشمل نطاق العمليات الجراحية بالمستشفى إجراءات كبرى مثل استئصال الرحم والمبيض والأورام الليفية، وعلاج بطانة الرحم المهاجرة، إلى جانب العمليات الصغرى كالكحت (DC)، ومناظير الرحم والبطن، وربط قناتي فالوب لمنع الحمل. كما يضم القسم عمليات التوليد وعلى رأسها الولادة القيصرية والتعامل مع الحمل خارج الرحم، فضلًا عن إتاحة خيار الولادة بدون ألم.

وتُسهم هذه الجراحات في إنقاذ حياة الأمهات والأجنة في الحالات الطارئة، فضلًا عن دورها في تحسين جودة حياة المرأة عبر علاج الألم أو النزيف غير الطبيعي وتشخيص مشكلات صحية دقيقة قد لا تكشفها الفحوصات الروتينية.

وأكدت إدارة المستشفى أن ما تحقق يعكس التزام المنظومة الصحية بتقديم رعاية متكاملة ومتطورة للنساء، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد أبو الروس أستاذ أمراض النساء والتوليد والاستشاري الفني الأول ورئيس القسم، والدكتور أحمد ناصف مدير المستشفى.