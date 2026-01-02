سلطت الإعلامية ريهام سعيد، الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للمسنة الحاجة أمينة، التي تبلغ من العمر 100 عام، وذلك خلال برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، إذ روت تفاصيل رحلة عمرها التي عاشتها دون زواج، واختارت أن تهب حياتها لخدمة القرآن الكريم.

وبدأت الحاجة أمينة حديثها قائلة: "عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني"، موضحة أنها تعاني من مشكلة في بصرها منذ ولادتها، الأمر الذي حال دون زواجها، ولم يأت نصيبها في تكوين أسرة.

وأكدت المسنة أنها وجدت عزاءها ورسالتها في تعليم كتاب الله، قائلة: "أنا عندي 100 سنة ومتجوزتش، وكل اللي علمتهم وحفظتهم القرآن الكريم هم أولادي"، معبرة عن شعورها بالفخر بتلاميذها الذين تعتبرهم أبناءها الحقيقيين.

وأضافت أنها كانت تمتلك 3 أشقاء توفوا جميعًا، مشيرة إلى أنها بدأت حفظ القرآن الكريم في سن الثلاثين، وأتمت ختمه في العمر نفسه، قبل أن تبدأ مسيرتها في تحفيظ الأطفال.

وأوضحت الحاجة أمينة، أنها افتتحت كتابًا في قريتها لتحفيظ القرآن الكريم، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من تلاميذها أصبحوا لاحقًا علماء وأطباء، مؤكدة أنها تعيش بمفردها حاليًا، إلا أن أبناء أشقائها يحيطون بها ويقدمون لها الدعم والرعاية.

