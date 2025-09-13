الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظم مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك ، فعاليات توعوية وتدريبية مكثفة بمناسبة اليوم العالمي لمرض الإنتان (World Sepsis Day)، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى جميع العاملين حول مخاطر هذا المرض وسبل التعامل معه.

وخلال الفعاليات تم التعريف بمرض الإنتان، المعروف أيضاً بتسمم الدم، وهو حالة طبية طارئة ومهددة للحياة ، يحدث عندما تكون استجابة الجسم للعدوى مفرطة وتسبب تلفاً في أنسجته وأعضائه، يمكن للإنتان أن ينشأ من أي نوع من العدوى، سواء كانت بكتيرية، فيروسية، فطرية، أو طفيلية، مثل الالتهاب الرئوي أو عدوى المسالك البولية.

كما شدد الأطباء المحاضرين خلال الفعاليات على الدور المحوري للكوادر الطبية في الاكتشاف المبكر والتدخل السريع لمرض الإنتان، ومضاعفات التأخر فى الاكتشاف ، حيث يمكن أن يتطور الإنتان إلى صدمة إنتانية (Septic Shock)، وهي حالة تتميز بانخفاض حاد في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء المتعددة والوفاة.

وتضمنت الفعاليات، محاضرات علمية وورش عمل، مما أتاح للعاملين فرصة تعزيز مهاراتهم وتبادل الخبرات العملية، ورفع مستوى جاهزية الفريق الطبي والتمريضي للتعامل الفعال مع الحالات الطارئة.

يهدف المركز من خلال هذه الفعاليات إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمن الحد من المضاعفات وحماية المرضى، قدمت الفعاليات بإشراف د.نهلة دياب ـ نائب مدير مركز 30 يونيو الدولي ، د. محمد عبد العظيم - مدير مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك.