محافظات - مصراوي:

شهدت مصر طفرة حقيقية في قطاع الطرق والكباري، الأمر الذى يساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وفي محافظة البحيرة، ي

أصبح كوبري قرية "دسونس أم دينار" فى البحيرة، إضافة حيوية لشبكة الطرق في المحافظة، بعد الإعلان رسميا عن الانتهاء من تنفيذ، ليقدم حلولًا فعّالة لمشكلات الازدحام المروري الأمر الذى يساهم بشكل مباشر فى تحسين جودة الحياة اليومية لأهالي البحيرة.

في هذا الموضوع، نستعرض أبرز 15 معلومة عن هذا المشروع الضخم الذي نفذته شركة النصر العامة للمقاولات، ليخدم آلاف المسافرين يوميًا على الطريق الزراعي الحيوي (القاهرة - الإسكندرية).

1. انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن محمد علام)، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، من تنفيذ كوبري "دسونس أم دينار" بمحافظة البحيرة.

2. يأتي المشروع لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.

3. بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 311 مليون جنيه.

4. الكوبري يمتد بطول 680 مترًا.

5. يبلغ طول جسم الكوبري 305 أمتار.

6. يبلغ طول المنازل والمطالع 375 مترًا.

7. يهدف الكوبري إلى رفع كفاءة الطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية).

8. يساهم المشروع في تحسين انسياب الحركة المرورية عند مدخل قرية "دسونس أم دينار".

9. يعمل على تعزيز مستويات الأمان والسلامة على الطريق.

10. يهدف المشروع إلى تقليل الاختناقات والتقاطعات على هذا الطريق الحيوي.

11. يشمل المشروع تغطية ترعة دنشال عبر إنشاء هيكل نفقي لعبور المياه.

12. يتيح الهيكل النفقي توسعة الطريق وتحقيق سيولة مرورية أكبر.

13. صرح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي ضمن الدور الوطني للوزارة في تنفيذ المشروعات القومية.

14. يساهم الكوبري في تحسين جودة الحياة ودعم البنية الأساسية في المحافظة.

15. أكد الوزير استمرار الجهود لتعظيم الاستفادة من قدرات الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة.