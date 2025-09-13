‬ بالصور- مشروعات تنموية وخدمية جديدة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية جديدة من خلال مراكز المحافظة الإدارية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، حيث جرى تنفيذ حملات نظافة، وتطوير للمرافق، وتوفير دعم غذائي، إلى جانب مبادرات مجتمعية وتعليمية، بهدف تحسين جودة الحياة وتهيئة بيئة حضارية متكاملة للمواطنين على مدار الأسبوع المنقضي.

انطلقت في مدينة الخارجة وعدد من القرى التابعة حملات نظافة موسعة شملت شوارع وأحياء بولاق والمنيرة وصنعاء وفلسطين وبورسعيد. كما جرى متابعة أعمال التشطيبات النهائية بالمرحلة الرابعة من خدمات المياه والصرف الصحي بقرية أبو طرطور.

في السياق ذاته، شهد طريق الخارجة – باريس أعمال تشجير، واستُكمل توصيل شبكات الري للأشجار بقرى ناصر الثورة وبشاير الخير.

على صعيد الدعم الغذائي، ضُخّت كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية عبر منافذ البيع، أبرزها منفذ قرية الجزائر. كما جرى استلام كراتين لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى العبور، وبدأت الاستعدادات لتجهيز الصوب الزراعية في بولاق للموسم الشتوي.

أما على مستوى التوعية، فقد أطلقت الوحدة المحلية مبادرة بقرى جناح تحت شعار: "اتقوا النار ولو بشق تمرة".

شهدت مدينة موط وعدد من القرى التابعة حملات نظافة موسعة شملت رفع المخلفات وتهذيب الأشجار، إلى جانب تجهيز المدارس ورش الأفنية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

في مجال المرافق، جرى تركيب وصيانة كشافات إنارة بالقرى، وتنفيذ مطبات صناعية وتمهيد الطرق لتيسير حركة المرور.

كما أطلقت الوحدة المحلية مبادرة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بقرية الشيخ والي، وتطوير مظلات انتظار الركاب بالشيخ مفتاح.

وشهدت قرى القصر مبادرة بيئية بالتعاون مع متطوعين لفرم مخلفات النخيل، في إطار الحفاظ على البيئة.

على المستوى الاقتصادي، استمرت منافذ بيع الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن في العمل بأسعار مناسبة، إضافة إلى مبادرات لطرح السلع الغذائية المخفضة.

كما استُكملت أعمال تطوير مدخل مدينة موط الشرقي والموقف المجاور للمجمع الإسلامي.

في الفرافرة، جرى تنفيذ حملات نظافة وتجميل للميادين والشوارع، وتهذيب الأشجار، وإنشاء مطبات صناعية بالطرق السريعة للحد من الحوادث. كما تواصلت أعمال تركيب وصيانة الإنترلوك والبلدورات، مع تخطيط طريق الكفاح – أبو هريرة.

على مستوى الصرف الصحي، رُفع منسوب بيارات قرية الكفاح، مع إجراء صيانة دورية لشبكات ومحطات المياه.

دعمًا للمواطنين، جرى تنظيم سوق "اليوم الواحد" بالمدينة والقرى، وضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، إلى جانب مبادرات لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.

وفي مجال الإسكان، أُعلنت أسماء المستوفين للشروط المبدئية للتقسيم السكني بعدد من القرى، مع فتح باب التظلمات تمهيدًا للمرحلة النهائية.

واصلت الوحدات القروية في بلاط جهودها عبر متابعة نظافة الأشجار المثمرة وإطلاق حملات توعية لاستبدال النخيل المهمل بفسائل ذات عائد اقتصادي. كما استُكملت أعمال صيانة خطوط المياه وتغيير الأجزاء المتهالكة، إلى جانب تعديل مسار الصرف بمحطة تنقية تنيدة.

في مجال الدعم الغذائي، جرى توفير خضر وفاكهة ودواجن بأسعار مخفضة عبر منافذ المركز، مع تنظيم أسواق اليوم الواحد في قرى ذخيرة، البشندي، أولاد عبد الله، مرزوق، وعين عيش.

كما جرى متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، حيث شملت الأعمال التطوير والدهانات والصيانة بمدرسة تنيدة المشتركة.

شهدت باريس حملات نظافة وتجميل في الشوارع والميادين، إضافة إلى صيانة مجمع محولات الكهرباء بقرى درب الأربعين، وصيانة محطة الصرف الصحي بقرية جورمشين 7.

وعلى صعيد الدعم المجتمعي، استمرت منافذ بيع الخضر والفاكهة بالمدينة والقرى بأسعار مناسبة. كما أطلقت الوحدة المحلية مبادرة "أهلا مدرستي" بقرى بغداد لتخفيف الأعباء عن الأسر قبل بدء العام الدراسي.